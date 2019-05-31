Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе бесплатно

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова выступит на празднике в Анапе на благотворительной основе. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня на концерте по случаю открытия курортного сезона, однако мэр города Юрий Поляков отменил состоявшийся электронный аукцион по закупке услуг артистки на сумму более 600 тыс. рублей, отказавшись тратить бюджетные деньги на ее шоу.

"Я с огромной любовью и уважением отношусь к своим многочисленным поклонникам, и за прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы. Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно", - цитирует Волочкову пресс-служба курорта.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Анапы, бюджетные деньги с отмененного аукциона направят на поддержку творческих коллективов города, в частности, на закупку костюмов и музыкальных инструментов.

Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня. Праздничные мероприятия продолжатся до ночи. По традиции, гостем программы станет артист Стас Костюшкин, выступление которого оплачено из внебюджетных средств