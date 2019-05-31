{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Анастасия Волочкова выступит на открытии сезона в Анапе бесплатно

Заслуженная артистка России отметила, что понимает необходимость направлять бюджетные средства на развитие культуры на местном уровне

СОЧИ, 31 мая. /ТАСС/. Заслуженная артистка России, балерина Анастасия Волочкова выступит на празднике в Анапе на благотворительной основе. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что Волочкова должна была выступить в Анапе 8 июня на концерте по случаю открытия курортного сезона, однако мэр города Юрий Поляков отменил состоявшийся электронный аукцион по закупке услуг артистки на сумму более 600 тыс. рублей, отказавшись тратить бюджетные деньги на ее шоу.

"Я с огромной любовью и уважением отношусь к своим многочисленным поклонникам, и за прошедшие сутки получила огромное количество звонков и сообщений от всех, кто ждал мой номер на главном летнем празднике Анапы. Я всю жизнь работаю в сфере культуры, знаю ее досконально и, конечно, хорошо понимаю, что бюджетные средства должны идти на развитие культуры на местном уровне. Поэтому я приняла решение сделать жителям и гостям курорта подарок и выступить на открытии сезона в Анапе бесплатно", - цитирует Волочкову пресс-служба курорта.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Анапы, бюджетные деньги с отмененного аукциона направят на поддержку творческих коллективов города, в частности, на закупку костюмов и музыкальных инструментов.

Открытие курортного сезона-2019 в Анапе состоится 8 июня. Праздничные мероприятия продолжатся до ночи. По традиции, гостем программы станет артист Стас Костюшкин, выступление которого оплачено из внебюджетных средств

Теги
РоссияКраснодарский край
Гранты для регионов с высокими темпами развития составят 50 млрд рублей в 2019 году
Заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко напомнил, что указом президента определены 15 показателей оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов страны
Читать полностью