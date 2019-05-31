Кузнецова рассказала Путину, как к ней с жалобой пришел целый класс

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Дети стали чаще самостоятельно обращаться к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой, однажды на прием к детскому омбудсмену пришел целый класс. Об этом Кузнецова в пятницу рассказала президенту России Владимиру Путину, стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

"К сожалению, среди прочих обращений, которые в обычном режиме поступают к нам, это вопросы имущественного характера, вопросы, связанные с воспитанием и так далее, наметился рост обращений от несовершеннолетних - на 14,5%", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что, с одной стороны, это положительный сигнал, так как дети доверяют и пишут омбудсмену.

"Но это и тревожный сигнал о том, что дети сегодня не нашли тех взрослых, кто может услышать их проблемы. Однажды вообще ко мне целый класс пришел в кабинет. Их запрос был основной - поговорить и договориться с администрацией школы", - сказала Кузнецова.

Сейчас, по ее словам, конфликт в школе исчерпан. "Надеюсь, что не возобновится, сейчас они активно готовятся к ЕГЭ, потому что это могло бы сильно помешать", - добавила она.