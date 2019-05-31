Гранты для регионов с высокими темпами развития составят 50 млрд рублей в 2019 году

ВОРОНЕЖ, 31 мая. /ТАСС/. Грантовая поддержка, которая будет оказана регионам по итогам оценки работы органов исполнительной власти по 15 показателям, составит в 2019 году 50 млрд рублей. Об этом на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" сообщил заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко.

В декабре 2018 года президент России Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа, состоящий из 15 пунктов. Среди них - уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

"Вы знаете, что указом президента определены 15 показателей оценки эффективности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, методики по каждому из 15 показателей сделаны, и мы рассчитываем, что в 2019 году уже по-другому будут рассматриваться вопросы, и грантовая поддержка итогов [работы в сфере социально-экономического развития] этих будет - 50 млрд рублей, что, конечно, немаловажно", - сказал он.

В декабре пресс-служба Мутко сообщала, что правительство РФ выделит гранты на общую сумму 20 млрд рублей регионам, показавшим высокие темпы экономического роста. Всего гранты получат 40 регионов, среди них Крым, 5 субъектов Дальнего Востока, 3 региона Северного Кавказа.