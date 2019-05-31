В предварительный список победителей конкурса грантов президента РФ вошли 1,6 тыс. НКО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Более 1,6 тыс. некоммерческих организаций вошли в предварительный список победителей первого конкурса президентских грантов 2019 года. Об этом заявил в пятницу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на заседании Координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ.

Окончательный список победителей будет известен после заседания совета.

"Если мы сохраним тот же уровень проходных баллов, которые мы устанавливали в прошлом году, то у нас в соответствии с рекомендациями объединенного экспертного совета в состав победителей [первого конкурса 2019 года] попадет 1644 НКО с общей суммы грантов 3 млрд 300 млн рублей", - сказал Кириенко.

По его словам, общая сумма грантов первого конкурса этого года примерно на 200 млн рублей больше, чем в первом конкурсе прошлого года.

"У нас остается стабильным средний размер гранта - порядка 2 млн рублей. Это при том, что экспертный совет рекомендует несколько довольно крупных грантов в сфере искусства, культуры", - подчеркнул он. "Очень радует, что у нас получается почти 87% проектов, набирающих проходные баллы, представлены немосковскими НКО. Только 13% - это проекты общероссийских, межрегиональных и других НКО, базирующихся в Москве", - добавил он.

О президентских грантах

Экспертный совет Фонда президентских грантов допустил до участия в первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году 8251 проект из более чем 9 тыс. заявок. На предоставление грантов в федеральном бюджете предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма предусмотрена на 2020 и 2021 годы.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, в которых приняли участие 16,8 тыс. НКО. Всего ими было подано более 35 тыс. социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано около 6,8 тыс. проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.