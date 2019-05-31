Полигон ТКО "Бастион" в Тамбовской области исключили из схемы обращения с отходами

ТАМБОВ, 31 мая. /ТАСС/. Мусорный полигон "Бастион" в Никифоровском районе Тамбовской области исключен из территориальной схемы обращения с отходами и не будет эксплуатироваться. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник управления ТЭК и ЖКХ по региону Светлана Григорьева.

На текущей недели в соцсетях появилось видеообращение жителей поселка Дмитриевка Никифоровского района к президенту Владимиру Путину, в котором они высказывают опасения относительно дальнейшей судьбы мусорного полигона, расположенного вблизи жилых домов. Со слов жителей, регоператор по-прежнему рассматривает эту площадку в числе эксплуатируемых, хотя ранее региональные власти обещали закрыть полигон.

"На основании приказа Росприроднадзора полигон в Никифоровском районе исключен из госреестра объектов размещения отходов. Таким образом, по закону он не может быть включен в территориальную схему обращения с отходами, а значит, и эксплуатироваться не может", - сообщила Григорьева.

В пресс-службе компании "ТСК", являющейся региональным оператором по вывозу мусора в Тамбовской области, ТАСС сообщили, что предприятие не имеет разрешения на эксплуатацию полигона в Никифоровском районе. "Чтобы работать с этим полигоном, нужно не только ввести его в эксплуатацию, но и получить лицензию на захоронение отходов, которая у "ТСК" также отсутствует. Соответственно, никакие работы, связанные с захоронением мусора, на этом объекте не ведутся", - сообщила пресс-секретарь компании Элеонора Мананникова.

По данным компании "ТСК", в настоящий момент в Тамбовской области эксплуатируется восемь мусорных полигонов. В апреле региональным оператором было вывезено 32,6 тыс. тонн отходов, в мае - около 24 тыс. тонн. Более 80% отходов со всей области вывозятся на полигон "Комэк", расположенный под Тамбовом.