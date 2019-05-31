Волин сообщил о готовности Владимирской области к переходу на цифровое вещание

ВЛАДИМИР, 31 мая. /ТАСС/. Владимирская область технически обеспечена для перехода к цифровому вещанию с 3 июня. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в ходе рабочей поездки во Владимир.

"Мы четко понимаем, что переход с аналога на цифру во Владимирской области должен пройти для подавляющего большинства населения совершенно незаметно - это главная задача, которую мы ставили, и надеемся, что она будет выполнена. Тем не менее, мы понимаем, что для тех 1-1,5 % жителей Владимирской области, которые все еще продолжают принимать аналоговое телевидение, должны быть созданы все условия, чтобы они максимально комфортно могли сменить способ приема телевизионного сигнала <…> Соответственно, мы считаем, что к 3 июня уже все готово", - сказал он, отметив, что половина граждан, которые должны были приобрести оборудование для приема цифрового сигнала, уже сделали это.

Он добавил, что к 3 июня необходимость приобрести оборудование будет примерно у 20-25 тыс. обладателей телевизоров в области.

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в четыре этапа - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и завершится 14 октября.