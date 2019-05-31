Число случаев рака шеки матки в России может удвоится к 2030 году

МОСКВА, 31 мая./ТАСС/. Вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ) необходимо включить в национальный календарь прививок, отсутствие мер по его предотвращению может, в частности, привести к тому, что заболеваемость раком шейки матки в России, к 2030 году увеличится в два раза. Такие данные привели в пятницу специалисты на заседании экспертного совета по здравоохранению в Совете Федерации.

"Раком заразиться нельзя. И точка". Страхи и мифы, связанные с онкологией

"Число новых случаев рака шейки матки будет расти <...>. И с 2019 года увеличится в два раза до 2030 года", - сказал директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Минздрава России Алексей Беляев.

Он добавил, что смертность в результате рака шейки матки с начала 1990-х годов к 2030 году увеличится в 1,5 раза.

"Если ничего не будем делать, то с 2019 по 2030 год будет 295 тыс. случаев, и погибнут 130 тыс. женщин", - заключил Беляев.

Актуальность проблемы отметила и главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России, заместитель директора Национального медицинского научного-исследовательского центра им. В. И. Кулакова по научной работе Лейла Адамян.

"Я считаю, что нам надо обязательно включить ВПЧ-вакцинирование, наряду со скринингом при необходимости, в календарь наших прививок", - сказала она. Адамян полагает, что наилучший вариант - локализовать производство вакцины в России.

Ранее главный внештатный специалист-гинеколог детского и юношеского возраста Минздрава РФ Елена Уварова сказала ТАСС, что "для успешного решения проблемы требуется широкомасштабная акция с охватом не менее половины россиянок в возрасте от 9 до 45 лет, желательно - до 13-15 лет".

В заключении экспертного совета по здравоохранению Совета Федерации Минздраву России рекомендовано разработать и утвердить план расширения Национального календаря профилактических прививок на ближайшие годы (2020-2030 года), включив в него иммунизацию мальчиков и девочек в возрасте 12-13 лет против вируса папилломы человека.

ВПЧ - группа распространенных вирусов, вызывающих появление новообразований, в том числе злокачественных. Одной из основных форм передачи является заражение половым путем.

Нацпроект "Здоровье"

В целом борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тысяч населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствие с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопопощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референт-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.