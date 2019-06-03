Жить напрокат. Что и зачем арендуют россияне (и почему это выгодно)

Съемная квартира, каршеринг и велопрокат, жилье с Airbnb в отпуске, катамараны в парках — этими возможностями многие россияне давно пользуются. Профессиональные фотографы знают, где арендовать объективы и камеры, а туристы — где взять на время палатку или сноуборд. Но на самом деле эта сфера гораздо масштабнее: в последние годы в России появилось множество компаний, предалагающих прокат бытовой техники, спортивного инвентаря, игрушек и одежды для праздников. К процессу подключились и обычные люди, которые размещают в интернете объявления о сдаче в аренду собственных вещей — от лодок до кроликов. Можно ли отказаться от собственничества и все брать в аренду? Этот вопрос вызывает жесточайшие баталии в интернете, если речь заходит о жилье или автомобилях. Тут же появляются шутки об аренде жен и детей. При этом с идеей брать напрокат дорогие вещи, которые нужны лишь изредка, согласны многие. Когда выгодно не покупать Аренда — не новое явление. В СССР люди тоже сдавали квартиры и дачи, брали в прокат лыжи и палатки. Но тогда это были разовые "истории", говорит исполнительный директор Arenter.ru Александр Заботин. Массовое развитие проката началось в 2000-е годы. По словам сооснователя сервиса по аренде вещей Next2U Екатерины Крайвановой, толчком стала аренда вечерних платьев. "Экономическое благосостояние сначала выросло, и люди привыкли к роскошным нарядам и соответствующим мероприятиям, а затем из-за череды кризисов ухудшилось, но не настолько, чтобы совсем отказаться от развлечений. Люди стали думать, как сэкономить", — поясняет она. Заботин добавляет, что на распространение идеи проката повлияло появление Uber и Airbnb. Модели пользовательского поведения стали стремительно меняться. "Люди поняли, что иногда выгоднее арендовать вещь, чем покупать", — говорит он. Откликнулся и рынок: вещь можно выбрать через интернет, заказать ее одним нажатием кнопки, получить быстро и с доставкой на дом. "Обычно раз в полгода-год я что-то беру напрокат, — говорит Дмитрий Килязов. — Когда работал фотографом, для важных мероприятий арендовал камеры, чтобы подстраховаться, объективы — потестировать: вдруг купишь, а его в руках держать неудобно или картинка не та; придется продавать, а это денежные потери. Брал в прокат гироколесо, когда ездил в другой город. Один раз мы с женой арендовали пароочиститель. Посчитали, что стоит он 8 тыс. рублей, а в прокате на сутки можно взять за 1,5 тыс. Нужен он редко, поэтому окупится года за три-четыре. А за это время уже выйдет новая модель или совсем новое что-то появится. Кроме того, мне близка идея, что прокат — это забота об экологии, то есть стремление максимально использовать вещь, на производство которой были затрачены ресурсы". Сейчас аренда вещей распространена в основном в крупных городах — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов, Казань. По оценкам Крайвановой, в этих семи городах сосредоточено 80% рынка аренды вещей в России. Большинство арендаторов — женщины в возрасте до 39 лет с доходом средним и выше среднего, а также активные молодые люди. Заботин отмечает, что мужчины обычно арендуют технику, смартфоны, а женщины — одежду. Летом вырастает спрос на велосипеды и вещи для отдыха на природе (мангалы, грили, автобоксы), весной — на роботов-мойщиков окон, зимой — на сноуборды и лыжи. Ради экономии и эмоций

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По словам Заботина, люди арендуют вещи по разным причинам: хотят опробовать технику перед покупкой, потестировать из интереса новую модель смартфона или считают бессмысленным покупать вещи, которые используют один раз — экшн-камеру в отпуск, инвалидную коляску на период восстановления вывихнутой ноги, робот-мойщик окон для весенней генеральной уборки, холодильник в новую квартиру, если новый пока не доставили. "Мы уезжали на новогодние каникулы в гости к родителям вместе с детьми. Спальных мест не хватало, поэтому взяли в прокате детскую кроватку-манеж для малышки, — рассказывает Ксения Ведешкина. — Нет, меня не смущает, что этой вещью уже кто-то мог пользоваться. Это то же самое, что спать на чей-то кровати в гостях или остановиться в отеле". Экономия как основной мотив аренды, замечает Екатерина Крайванова, постепенно уходит на второй план. Все чаще люди ориентируются на разумное потребление и удобство. "Не покупать ненужное. Да, я могу позволить себе платье за 100 тыс. рублей, но возьму его в аренду за 15 тыс., так как надену один раз. Или я не буду тащить с собой коляску в поездку в Москву, так как мне удобнее взять ее в аренду там", — поясняет она. Арендаторам, по ее словам, нужны от вещи функции и эмоции, они не хотят обладать ею и обременять себя хранением. Согласно исследованию ТИАР-Центра и Российской ассоциации электронных коммуникаций, в России постепенно растет использование платформ экономики совместного потребления. Так, выручка на рынке каршеринга в 2018 году составила 13 млрд рублей (в 2017 году — 5,1 млрд), объем транзакций в рамках карпулинга (автопопутчики) — 13,7 млрд рублей (8,1 млрд годом ранее), сдаче жилья — 9,8 млрд (5,8 млрд). Рынок аренды вещей пока находится на начальном этапе развития: по данным прокатных платформ, в 2017 году было совершено 25 тыс. транзакций общим объемом 80 млн рублей, а в 2018 году — 60 тыс. транзакций в объеме 180 млн. Заботин считает, что спрос на аренду будет и дальше расти, благодаря распространению тренда на экономию времени и денег. "Статистика заказов показывает 20-процентный ежемесячный прирост, что говорит о высоком интересе аудитории", — говорит он. Крайванова оценивает годовой рост рынка в 25–30%, а вскоре, считает она, рынок "арендовать" начнет отъедать позиции рынка "купить". "Периодически беру что-то напрокат, — говорит Даниил Димшиц. — Раньше это были диски для плейстейшн (думаю, не один я такой). Сейчас могу арендовать палатку, если еду с друзьями на выходные в лес. На вечеринки иногда берем проектор. Если выбираемся куда-то на велосипедах, то беру в прокате GoPro. Однажды арендовал клетку для собаки, когда ездил за границу. Так она стоит тысяч 20, а мне нужна была всего на неделю. Стоило это тысячи две. Коллеги иногда заказывают в офис кальян в аренду. Мне кажется, что все давно уже поняли удобство аренды. И это не удивительно, когда вокруг тебя все от 20 до 30 все берут в прокат, не заморачиваясь". Самовар и кот на час

Обычно прокатные компании специализируются на каком-то одном направлении. Например, есть прокаты нарядной одежды или музыкальных инструментов, или оборудования для проведения мероприятий (от стульев до аппаратов для сахарной ваты), или детских вещей (коляски и кроватки, игрушки и слинги, сухие бассейны и автокресла). "Брала в аренду тренажер эллипсоид на месяц. Мне было важно понять — нужен ли он мне дома. Ведь часто такие тренажеры превращаются в квартирах в вешалку для одежды, — рассказала Надежда Найдина. — Но оказалось, что мне это подходит. Я могу экономить время на дорогу в спортзал, а во время тренировок — контролировать выполнение домашней работы детьми. Эллипсоид принесли, установили. Очень удобно". Реже можно найти прокаты, которые сдают несколько категорий вещей — наиболее популярные наименования бытовой техники (автохолодильники, роботы-мойщики окон), детских товаров (кроватки, чехлы для поезда), спортивного инвентаря (беговые дорожки), электроники и строительных инструментов, а также экшн-камеры, квадрокоптеры, мангалы и настольные игры, инвалидные коляски и костыли. По словам Заботина, такие сервисы закупают для сдачи в аренду новые вещи и следят за их чистотой и исправностью. "Когда хочется купить ребенку игрушку, но сомневаешься, будет он с ней долго играть или нет, есть отличный вариант аренды игрушек. Всегда боялась брать их из гигиенических соображений, но оказалось, что все игрушки обрабатываются специальным раствором <…>. Это очень удобно, если ребенку быстро все надоедает. И игрушки каждый раз разные, и складировать никуда не надо", — такой отзыв оставила Kamila Kamila после использования одного из прокатов. Кроме того, существуют сайты объявлений, где любой человек может сдать в аренду свои вещи (р2р-шеринг; peer-to-peer, то есть равный — равному). И это чем-то похоже на блошиный рынок, где реально найти все, что угодно. Например, можно арендовать на неделю металлоискатель, взять на два дня телескоп, принтер, шредер или счетчик банкнот. Также сдают автодома, винтажные чемоданы, сноуборды и скейтборды, гантели и штанги, надувные лодки, походные котелки и самовары на дровах, гладильные доски, мясорубки, микроволновки и хлебопечки, художественные книги и путеводители по разным городам. И даже животных. Например, у фермеров можно взять на лето кур с курятником. Но чаще всего питомцев — собак, котов, кроликов, шиншилл, удавов, кайманов, пауков — отдают в прокат для фотосессий или детских праздников. Арендовать или покупать?

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