Патриарх Кирилл заявил, что приюты для матерей должны быть в каждой епархии

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Все епархии Русской православной церкви (РПЦ) должны обзавестись учреждениями, в которых попавшие в трудную ситуацию матери с детьми могли бы получить помощь и поддержку. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил в пятницу в Санкт-Петербурге в центре помощи молодым мамам с детьми "Благодать" при Воскресенском Новодевичьем монастыре.

"Их, может быть, еще недостаточно, но уже сейчас почти в каждой епархии есть место, где женщина может укрыться со своим ребенком, потому что родители не принимают, соседи… Разные обстоятельства. Поэтому я всячески поощряю и считаю, что в каждой епархии должно быть не одно такое учреждение, а даже несколько", - сказал патриарх.

Предстоятель РПЦ добавил, что такие учреждения могут служить нескольким целям. "Во-первых, понизить уровень этих деяний (абортов - прим. ТАСС), связанных с умерщвлением жизни, но и, кроме того, дать тем, кто идет по такому пути, возможность спокойно пройти самые тяжелые годы - адаптироваться, вернуться в жизнь, создать семью", - сказал он.

В 2006 году при Воскресенском Новодевичьем монастыре был создан приют для сирот-выпускников детских коррекционных домов, со временем преобразованный в центр помощи молодым мамам с детьми, а также людям в трудной жизненной ситуации. По информации пресс-службы патриарха, на май 2019 года в центре проживают 12 мам и 20 детей.

Согласно статистике Отдела по церковной благотворительности и социальному служению РПЦ, в настоящее время в епархиях 60 приютов для беременных и женщин с детьми. Визит патриарха Кирилла в Санкт-Петербургскую митрополию проходит 30 и 31 мая.