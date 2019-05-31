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Детский сад в Архангельской области закрыли из-за заболевания детей сальмонеллезом

Сотрудники Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии выясняют причины возникновения

АРХАНГЕЛЬСК, 31 мая. /ТАСС/. Детский сад "Незабудка" города Котлас Архангельской области закрыт в связи с групповым случаем заболевания детей сальмонеллезом, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

"Среди детей детского сада № 3 "Незабудка"  зарегистрирован случай групповой заболеваемости сальмонеллезом. С 31.05.2019 функционирование детского прекращено", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сотрудники управления и Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области начали эпидемиологическое расследование причин возникновения и распространения заболеваемости.

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