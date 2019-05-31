Команда из Санкт-Петербурга победила в конкурсе беспилотников "Авиароботех-2019"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Команда из Санкт-Петербурга "Геоскан" победила в конкурсе авиационных беспилотников "Авиароботех-2019" в Томской области. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Фонда перспективных исследований.

Дроны и самолеты делят небо. Как проходит конкурс беспилотников в Томске

"Первое место по сумме призовых очков заняла команда компании "Геоскан" (город Санкт-Петербург), которая показала лучшие результаты при выполнении четырех конкурсных задач. Второе место - команда компании "АС-КАМ" (город Ростов-на-Дону ). Третье место - команда "ЭкоТрас" (город Москва)", - сказали в пресс-службе.

Беспилотники победителей успешно справились с такими задачами, как создание 3D-модели населенного пункта, мониторинг участка линий электропередачи и газопровода, доставка груза массой 10 кг между двумя площадками на расстояние в 10 км и поиск людей в лесном массиве с передачей им спасательного комплекта. Также в рамках соревнований был впервые в России проведен экспериментальный совместный полет самолета Ан-2 с двумя дронами.

Помимо призовых мест команды из Москвы и Санкт-Петербурга получили награды в специальных номинациях Фонда перспективных исследований "За решение самой тяжелой задачи", "За лучшую командную работу", "За оригинальное техническое решение", "За волю к победе".

Конкурс "Авиароботех-2019" проходил с 28 по 31 мая в Томске. За победу боролись 11 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ижевска, Ростова-на-Дону и Тамбова. Организаторами выступили ассоциация "Аэронет" и администрация Томской области. Координатором взаимодействия организаторов и других заинтересованных организаций был Фонд перспективных исследований. Победитель конкурса получит право принять участие в реализации проекта "Тайга" в Томской области.

Проект "Тайга"

В 2018 году межведомственная рабочая группа коллегии военно-промышленной комиссии утвердила реализацию проекта "Тайга" в Томской области. Проект предполагает создание в области опытного района доставки грузов и выполнения других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

Наибольший уровень заинтересованности сервисами "Тайги" оказался у нефтегазовой отрасли и в госуправлении. В частности, томских газовиков интересует выявление врезок в нефтепроводы и отслеживание людей, несанкционированно находящихся в охраняемых зонах.

Еще одним из востребованных сервисов должна стать услуга по защите объектов каких-либо компаний от несанкционированного доступа беспилотных аппаратов, что также может быть реализовано в рамках проекта.

В целом к 2020 году в Томской области потребность организаций в сервисе с беспилотниками достигнет 1 млрд 367 млн рублей.