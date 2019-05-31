Золотые часы Брюса Ли продали на аукционе за €25 тыс.

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 31 мая. /ТАСС/. Наручные часы марки Universal Geneve Polerouter, принадлежавшие актеру и режиссеру Брюсу Ли (1940-1973), были проданы на аукционе в Гонконге за €25 тыс. Об этом сообщает аукционный дом Philips, организовавший торги.

Золотые часы диаметром 35 мм с кожаным ремешком были выпущены 50-х годах прошлого века. В 1968 году Брюс Ли подарил их Хербу Джексону, одному из своих первых учеников, ставшему впоследствии близким другом актера. Происхождение часов было подтверждено письмом, написанным сыном Джексона Марком. Кроме того, к лоту прилагались фотографии, на которых изображен Брюс Ли в этих часах во время работы над постановкой боевых сцен в фильме "Команда разрушителей" режиссера Фила Карлсона, снятого в 1968 году.

Как сообщает аукционный дом, Ли имел большую коллекцию часов. Некоторые из них были подарены актером его близким друзьям и коллегам, как это было в случае с Хербом Джексоном.