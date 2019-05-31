{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ремонт в Госдуме летом проводиться не будет

Пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова заявила, что отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ
Здание Государственной думы РФ Алексей Филиппов/ТАСС
Описание
Здание Государственной думы РФ
© Алексей Филиппов/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Ремонт в здании Госдумы на Охотном ряду откладывается, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова.

На эту тему

"Активная фаза работ, связанных с ремонтом и реставрацией в здании Госдумы, летом не планируется", - сказала Крылова.

Она пояснила, что отсрочка связана с необходимостью проведения дополнительных исследовательских и проектных работ. Они потребовались после обнаружения пустот в фундаменте здания. Пресс-секретарь отметила, что подготовку проекта курирует специальная рабочая группа, созданная из представителей различных ведомств и организаций.

Ранее планировалось, что ремонт здания Госдумы начнется в первом квартале 2019 года, однако тогда нижняя палата парламента внесла изменения в первоначальный проект, поэтому потребовалась его дополнительная проработка.

Теги
Россия
Экзамены по истории и химии в основной период ЕГЭ прошли без сбоев
Как сообщили в Рособрнадзоре, заявления на участие в ЕГЭ по истории подали около 120 тыс. человек, на ЕГЭ по химии зарегистрировались 97,5 тыс. участников
Читать полностью