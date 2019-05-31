Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.

"Мы постоянно смотрим, где у нас больше запрос в обществе, запрос у самих НКО, и вместе с экспертами делаем такую оценку. Поэтому если будет видно, что на это есть запрос, есть потребность, я считаю, что это вполне возможно", - сказал Кириенко после заседания координационного совета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента РФ.

В пресс-службе фонда уточнили, что на гранты 2019 года в федеральном бюджете предусмотрено 8 млрд рублей. Такая же сумма заложена на 2020 и 2021 годы.

Кириенко также обратил внимание на значительный объем софинансирования проектов, которые получают президентские гранты. По его словам, в настоящий момент на каждый рубль, выделяемый фондом, НКО находят более 70 копеек из других источников.

О грантах

Экспертный совет Фонда президентских грантов допустил до участия в первом конкурсе на получение грантов президента РФ в 2019 году 8251 проект из более чем 9 тыс. заявок. Победителями стали более 1,6 тыс. организаций, которые получат более 3,3 млрд рублей.

Конкурсы в целях обеспечения государственной поддержки НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года. С 2007 по 2016 год конкурсы организовывались несколькими операторами. В 2017 году был учрежден единый оператор - Фонд президентских грантов.

В течение 2017-2018 годов Фонд президентских грантов организовал четыре конкурса, в которых приняли участие 16,8 тыс. НКО. Всего ими было подано более 35 тыс. социально значимых проектов. По итогам четырех конкурсов было поддержано около 6,8 тыс. проектов на общую сумму 14,5 млрд рублей.