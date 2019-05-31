Ольга Васильева стала почетным членом Международного астрономического союза

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Вице-президент Российской академии наук (РАН), астрофизик Юрий Балега вручил министру просвещения РФ Ольге Васильевой свидетельство почетного члена Международного астрономического союза за внесение астрономии в школьную программу. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба Минпросвещения.

"Астрономия всегда была и будет самой ведущей наукой во всех странах: это представление человека о мире. Кроме того, это наука о жизни, поскольку сейчас главная задача астрономии - поиск жизни в нашей Вселенной. И Ольга Юрьевна [Васильева] понимает это. Именно поэтому она добилась введения изучения астрономического предмета в российских школах. Эти знания необходимы каждому образованному человеку в XXI веке", - приводятся слова Балеги в сообщении на сайте ведомства.

Включение очередного российского представителя в астрономическую организацию является признанием за Россией статуса великой научной державы, отметили в пресс-службе.

Международный астрономический союз создан в 1919 году. Его задачей является всестороннее содействие развитию астрономической науки в мире. В союзе участвуют 82 государства и 13527 индивидуальных члена. СССР вступил в организацию в 1935 году.