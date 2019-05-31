В память о великих. Российским аэропортам присвоили имена выдающихся деятелей

ТАСС, 31 мая. Российские аэропорты готовятся к церемониям присвоения имен великих соотечественников, в честь чего в Крыму, к примеру, где аэропорт Симферополя получил имя художника Ивана Айвазовского, уже готовят выставку картин. Эксперты, опрошенные ТАСС, назвали процедуру голосования примером проявления общественного мнения, поддержанного государством.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен более 40 аэропортам страны. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Конкурс начался 11 октября 2018 года на основе общенародного голосования.

Поскольку на проект не предполагалось выделять бюджетные средства, голосование проводилось в интернете. По данным сайта "Великие имена России", в финальном этапе выборов приняли участие более 4,8 млн человек.

Демократия и ценности

Эксперты назвали конкурс с выбором имен для аэропортов удивительным и интересным опытом для современной России. "Изначально скептики говорили, что проект завершен не будет, что это PR-акция, но президент поставил сегодня точку в этом процессе, зафиксировав некий итог", - сообщил ТАСС политолог, генеральный директор экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Выбор имен вызывал разные мнения, зачастую совершенно противоположные. Пример - аэропорты Волгограда и Санкт-Петербурга, которые не получили дополнительного наименования и были временно выведены из проекта из-за отсутствия единой точки зрения.

"Это (процесс голосования - прим. ТАСС) редкий пример того, как государство и общество в принятии довольно непростого решения, решения чувствительного, очень хорошо между собой коммуницируют, <…> резонансные социально-чувствительные темы становятся часто предметом конфликтов на местах, особенно в регионах, где эту составляющую игнорируют - составляющую взаимодействия с обществом. Президент ее не проигнорировал", - отметил генеральный директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

Сам выбор имен значим сейчас и важен для будущего, считает Старовойтов. "За каждым из имен есть конкретный герой с конкретной жизненной историей подвига, достижений, вклада, который он внес в историю России. <…> Таким образом, общество еще раз обращает внимание на те качества, которые важны для нас в настоящее время. Вопрос ребенка при посадке [самолета] о том, а кто такой Покрышкин, заставит не только родителей вспоминать, но и заставит еще раз рассказать ребенку, чем замечательны эти люди, что они создали", - пояснил политолог.

Не только памятник

Решения о присвоении имен аэропортам положительно восприняли и в самих регионах. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram поблагодарил всех, кто принял участие в процессе выбора. В регионе сразу двум аэропортам присвоены имена выдающихся соотечественников. Глава Крыма Сергей Аксенов в социальных сетях предложил провести праздник в честь присвоения имени Айвазовского аэропорту Симферополя.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул народность выбора, участниками которого стали миллионы человек. "В регионе в голосовании приняли участие больше 123 тысяч человек. Сам процесс позволил привлечь дополнительное внимание к нашей истории", - цитирует пресс-служба главу региона.

Такого же мнения придерживаются и в Белгороде. "Это хорошо, что аэропорту Белгорода официально присвоили имя земляка, великого инженера Владимира Григорьевича Шухова. Он совершил прорыв в науке, прославил наш регион, стал примером для многих ученых. Носить его имя большая честь, ведь это значит разделять его ценности, жить новаторством и уверенно смотреть вперед", - сообщил ТАСС ректор Белгородского технологического университета им. В. Г. Шухова Сергей Глаголев.

В аэропортах намерены отразить образы выдающихся соотечественников не только в официальных названиях, в Шереметьево планируют установить памятник Пушкину, аэропорт Челябинска уже получил бюст Курчатова. "У нас случилась совершенно замечательная история: позвонил из Краснодарского края автор проекта "Аллея российской славы", скульптор Михаил Сердюков. Он предложил аэропорту Челябинска принять в дар бюст Курчатова. Естественно, мы согласились, и где-то в марте нам из Краснодарского края доставили огромный бюст высотой около 2,5 м", - пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта Челябинск.

Напоминать о великих именах в аэропортах будут не только памятники. Тематическая выставка, посвященная химику Дмитрию Менделееву, будет организована в ближайшие два-три месяца в международном аэропорту Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушной гавани. А в здании аэропорта Симферополя намерены знакомить пассажиров с творчеством художника Айвазовского. "Торжественная церемония, посвященная присвоению имени Айвазовского, состоится в аэропорту в ближайшее время; на церемонии будут представлены проекты новых элементов, которые в скором будущем появятся на территории аэровокзала и будут знакомить посетителей с личностью художника и его творчеством", - сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта Симферополя.

В целом в городах отмечают, что присвоение имен великих соотечественников - повод для гордости. "Когда у нас объявили эту акцию, поступило много предложений, связанных с военной историей. Среди предложений были и ученые, и выдающиеся деятели, но победили многие имена героев войны. Александр Покрышкин - легенда нашего края, наша гордость, поэтому очень здорово, что у нас теперь будет аэропорт Толмачево имени Покрышкина", - сообщила ТАСС директор Исторического общества СФО Екатерина Болдырева.

Имена аэропортов

Президент России Владимир Путин присвоил имена выдающихся деятелей 44 российским аэропортам. В частности, московскому аэропорту Домодедово присвоено имя ученого Михаила Ломоносова, аэропорту Внуково - авиаконструктора Андрея Туполева, аэропорт Шереметьево получил имя поэта Александра Пушкина. В честь поэта Михаила Лермонтова назван аэропорт Минеральных Вод, аэропорт Симферополя получил имя художника Айвазовского, воронежский - имя Петра I.

Имена известных исторических личностей также получили воздушные гавани Анадыря, Анапы, Архангельска, Астрахани, Белгорода, Благовещенска, Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Калуги, Краснодара, Красноярска, Магадана, Мурманска, Нижневартовска, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Нового Уренгоя, Норильска, Омска, Пензы, Петропавловска-Камчатского, Пскова, Самары, Сочи, Ставрополя, Сургута, Сыктывкара, Томска, Тюмени, Уфы, Хабаровска, Чебоксар, Челябинска, Южно-Сахалинска и Якутска.