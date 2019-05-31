Власти Карелии выделили 20 млн рублей на поддержку семей, попавших в трудную ситуацию

ПЕТРОЗАВОДСК, 31 мая. /ТАСС/. В Карелии по инициативе главы республики Артура Парфенчикова учредили резервный фонд срочной помощи нуждающимся семьям, которые при этом не могут претендовать на социальную помощь от государства. На эти цели в бюджете региона зарезервировали 20 млн рублей, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства республики.

"В Карелии с июня начинает работу резервный фонд срочной помощи нуждающимся семьям с детьми. Он создан по инициативе главы республики Артура Парфенчикова для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию и не имеющих возможности воспользоваться правом на социальную помощь, предусмотренную законодательством <…> В 2019 году на срочную помощь семьям в республиканском бюджете зарезервированы 20 млн рублей", - говорится в сообщении.

Получить денежную помощь от правительства можно, предоставив заявление и необходимые подтверждающие документы. Окончательно решение будет принимать межведомственная комиссия, в которую войдут представители органов местного самоуправления службы занятости, учреждений здравоохранения, органов Пенсионного фонда и общественных организаций.