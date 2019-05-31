Бегемоты сорвали матч по регби в ЮАР

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Матч по регби в городе Цанин на севере ЮАР пришлось прервать из-за нашествия бегемотов, сообщила в пятницу местная газета Far North Bulletin . Поединок двух местных команд проходил на поле Letaba Rugby Club.

Издатель газеты Джо Дрейер считает, что причина нашествия животных кроется в том, что поблизости от стадиона находится река Летаба.

В городке Сент-Люша на северо-востоке ЮАР бегемоты могут разгуливать по улицам. Поблизости расположен природный заказник Исимангалисо, где бегемоты водятся многочисленными кланами. Сент-Люшу часто называют "городом гиппопотамов", и там можно на улице встретить предупреждающий знак: "Опасайтесь гиппопотамов".