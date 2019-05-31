Четырнадцать псковских НКО получат в 2019 году средства от Фонда президентских грантов

ПСКОВ, 31 мая. /ТАСС/. Фонд президентских грантов поддержит в 2019 году 14 некоммерческих организаций Псковской области, которые планируют реализовать социально-значимые проекты. В частности, на федеральные средства активисты намерены провести международную молодежную экспедицию, посвященную годовщине Победы в Великой Отечественной войне, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона, опубликованном в пятницу на сайте областного правительства.

"Четырнадцать социально значимых проектов Псковской области стали победителями конкурсного отбора Фонда президентских грантов. На реализацию своих инициатив некоммерческие организации-авторы проектов получат 16 млн рублей. Всего от Псковской области было подано 73 заявки", - отмечается в сообщении.

По данным властей, фонд президентских грантов поддержал псковскую региональную общественную организацию "Зоозащита", которая намерена провести в регионе просветительский городской фестиваль "Среда обитания", посвященный гуманному сокращению численности бездомных животных. Поддержку фонда также получит общественное молодежное движение "Лига молодежи Псковской области", которое намерено провести международную молодежную экспедицию "75 лет Великой Победе: мы помним!"

"Участие в конкурсах Фонда президентских грантов - это реальная возможность для каждого получить федеральные средства на поддержку своего социально значимого проекта в любой сфере", - приводит пресс-служба слова начальника регионального управления общественных проектов и молодежной политики Натальи Плявинской.

В начале марта губернатор Михаил Ведерников заявил, что псковские некоммерческие организации в 2019 году могут получить из Фонда президентских грантов порядка 100 млн рублей, что в три раза больше объемов поддержки прошлого года.