МЧС России передало Дагестану новый вертолет Ми-8

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Дагестану получило вертолет Ми-8 для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Тридцать первого мая глава Дагестана Владимир Васильев вместе с прибывшими в регион с рабочим визитом министром РФ по чрезвычайным ситуациям Евгением Зиничевым и руководителем Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным осмотрели комплекс зданий, сооружений и техники, находящихся в ведении МЧС по Дагестану <…> Глава регионального чрезвычайного ведомства Нариман Казимагамедов поблагодарил главу МЧС России Евгения Зиничева за то, что Дагестану федеральным центром выделен новый вертолет Ми-8", - говорится в сообщении пресс-службы.

Казимагамедов отметил значимость авиационного обеспечения для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации в республике. По его словам, на днях уже был проведен облет с целью проведения мониторинга паводкоопасных участков на реке Терек.

"Считаю, что у нас была необходимость в вертолете, учитывая особенности Дагестана, который имеет горный рельеф и морскую составляющую. И я бы хотел сказать вам большое спасибо за то, что поддержали в этом вопросе республику", - приводит пресс-служба слова Казимагамедова.

"Евгений Зиничев выразил надежду на то, что появление нового авиационного звена позволит расширить возможности Дагестана в части экстренного реагирования на ЧС", - добавили в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Дагестану, среди основных задач нового авиационного звена - эвакуация пострадавших из труднодоступных районов, тушение пожаров, проведение мониторинга в пожароопасный, лавиноопасный и противопаводковый периоды, а также спасение людей на водной акватории Каспийского моря, доставка оперативной группы к месту ЧС, гуманитарной помощи.