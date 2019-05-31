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Путин поручил рассмотреть вопрос о льготной ипотеке для семей с детьми-инвалидами

Ответственным за выполнение президентского поручения назначен премьер-министр Дмитрий Медведев

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от правительства рассмотреть возможность "предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) семьям, воспитывающим детей- инвалидов". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Доклад по данному вопросу Путин ждет до 1 сентября 2019 года.

Кроме того, президент поручил кабинету министров "обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование порядка предоставления льготных ипотечных жилищных кредитов (займов) семьям с детьми для приобретения или строительства жилья, в том числе с использованием средств (части средств) материнского капитала, имея в виду защиту прав таких семей на получение кредита (займа) при рождении второго ребенка и (или) последующих детей".

Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Дмитрий Медведев, которому отведен срок до 1 ноября 2019 года.

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