Папа Римский считает, что глобализация ведет к искоренению национальных ценностей

БУХАРЕСТ, 31 мая. /ТАСС/. Глобализация ведет к искоренению национальных ценностей. Это заявил в пятницу Папа Римский Франциск в ходе встречи с членами Постоянного Синода Румынской православной церкви.

"Многие люди пользуются технологическим развитием и экономическим благосостоянием, однако еще больше людей оказались безвозвратно исключенными, так как глобализация способствовала искоренению ценностей народов, ослабляя этику и сосуществование, которое загрязнено в последние годы подавляющим чувством страха, которое, иногда художественно усиленное, ведет к закрытости и ненависти, - приводит слова понтифика агентство Agerpres. - Мы должны помогать друг другу и не уступать соблазну культуры ненависти и индивидуализма".

Патриарх Румынской православной церкви Даниил в ходе посещения Национального собора вместе с главой Римско-католической церкви поблагодарил за финансовую помощь в размере $200 тыс., которую папа Иоанн Павел II оказал в 1999-2002 годы для строительства этого сооружения. "В 2017 году эта финансовая помощь была включена Румынской патриархией в общую плату в €500 тыс. за колокола Национального собора, приобретенные в католической компании Grassmayr в Инсбруке (Австрия), - сказал он. - Мы признательны за эту символическую финансовую помощь и также благодарим за поддержку, которую вы постоянно предоставляете румынским православным верующим в Италии и других странах, где Римско-католическая церковь предоставила румынским православным сообществам 426 культовых зданий".

Румынский патриарх подчеркнул, что по этой причине Папе Римскому Франциску и присутствующим в соборе христианам-католикам была предоставлена возможность произнести молитву "Отче наш" на латинском языке и исполнить несколько католических пасхальных песнопений. "Этот жест - знак признательности за литургическое пространство, предоставленное католическими сообществами румынским православным приходам в Западной Европе", - сказал он. После католических пасхальных песен молитва "Отче наш" была произнесена на румынском языке, прозвучали православные пасхальные песнопения.

Даниил напомнил, что Национальный собор строится на участке, который предыдущий патриарх Теоктист получил от румынского государства "как акт морального возмещения за находившиеся в этом районе пять церквей, три из которых были снесены, а две - перемещены коммунистическим режимом, чтобы построить Дом народа (нынешний Дворец парламента - прим. ТАСС)". "Поэтому новый Национальный собор является символом возрождения снесенных церквей, а также религиозной свободы румынского народа", - заключил он.

Папа Римский Франциск проводит трехдневный государственный, пастырский и экуменический визит в Румынию. В заключение первого дня поездки он примет участие в литургии в католическом соборе святого Иосифа.