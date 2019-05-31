Путин поручил изучить вопрос увеличения квот на обучение иностранцев в России

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения квоты на получение высшего и среднего специального и дополнительного профессионального образования в России для иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом. Как сообщила пресс-служба Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с Советом законодателей, состоявшейся 24 апреля.

"Рассмотреть вопросы о целесообразности увеличения ежегодной квоты на образование в РФ иностранных граждан, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, получаемое по программам среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования за счет ассигнований федерального бюджета, в целях реализации стратегической задачи по увеличению не менее чем в два раза количества иностранных граждан, обучающихся в российских образовательных организациях высшего образования и научных организациях", - говорится в перечне поручений.

Глава государства также поручил принять меры по расширению возможностей для получения иностранцами и соотечественниками, проживающими за рубежом, общего образования на русском языке в странах СНГ.

Помимо этого Путин поручил усовершенствовать правовое регулирование деятельности малокомплектных общеобразовательных школ и определить критерии их сохранения.

Отчеты по этим вопросам главе государства должны быть представлены до 1 сентября 2019 года.