На Сицилии произошло новое извержение вулкана Этна

РИМ, 31 мая. /ТАСС/. Крупнейший действующий вулкан Европы Этна, расположенный на острове Сицилия, вновь вошел в активную фазу. Как передает в пятницу новостной канал Rai News 24 , новое извержение не представляет никакой опасности и входит в нормальный цикл активности вулкана.

Обильный выброс лавы не повлиял на работу местного аэропорта в Катании. Специалисты сделали новые фото и видео захватывающего "огненного шоу", однако местные жители узнали о новом извержении из новостных выпусков. Вершину Этны покрывают облака, что затрудняет видимость.

Одновременно специалисты из Национального института геофизики и вулканологии объявили, что подземные толчки, произошедшие на Сицилии в конце декабря, могли быть вызваны именно вулканической активностью, а именно подъемом глубинной магмы. В период с 24 по 27 декабря на Сицилии произошел ряд подземных толчков, магнитуда самого мощного из которых составила 5,0. Землетрясение привело к незначительным разрушениям, около 30 человек пострадали.