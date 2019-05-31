Первая глава книги племянницы Скрипаля будет о дне отравления в Солсбери

"Первая публикация - первая глава "Ветер, перевернувший всю нашу жизнь". Как наша семья узнала об отравлении, как и что происходило с нами в эти три дня в марте, как мы связались с посольствами, начали работать, я связывалась с Би-Би-Си, как появлялась информация. Две недели я держала осаду от журналистов, сын в школу не ходил, дочка не ходила в институт, меня даже на работе вылавливали", - сказала Скрипаль.



По ее словам, насколько часто будут выходить публикации пока неизвестно. "Как сложится и получится. Знаете, все эти комментарии, критика, может мне и не захочется больше, посмотрим", - добавила Виктория.



Виктория также сообщила, что публикации глав планирует сопровождать фотографиями из семейного альбома, которые ранее не показывала журналистам. В целом книга будет посвящена тому, как переживали родственники Сергея Скрипаля в Ярославле последствия инцидента в Солсбери. "Я попробую написать, как я вижу всю эту ситуацию, как менялось мое отношение к ситуации, что за человек Сергей Викторович", - сказала она.



Ранее сообщалось, что Виктория Скрипаль писала книгу "Беседа с черным котом" вместе с журналистом, но между ними возникли разногласия, книга не была издана.