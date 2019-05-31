СМИ: новые правила украинского правописания изменят написание российских фамилий

КИЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Институт языкознания имени Александра Потебни Академии наук Украины обнародовал полный текст новых правил украинского правописания, согласно которому некоторые российские фамилии будут писаться иначе, сообщила в пятницу Телевизионная служба новостей (ТСН).

"Российские фамилии с окончанием на -ой будут передаваться в украинском языке через окончания -ий", - говорится в сообщении. Так, согласно новым правилам, фамилия Донской на украинском будет передаваться как Донський, фамилия Трубецкой будет писаться как Трубецький.

"Как исключение остается Лев Толстой", - говорится в сообщении.

Новые правила правописания Министерство образования и науки, а также Национальная академия наук обещали опубликовать 3 июня. Эти лингвистические новшества рекомендуется использовать "во всех сферах общественной жизни, в частности в официально-деловом стиле речи".

Среди основных нововведений, в частности, написание слов греческого происхождения с буквосочетанием "th". Оно теперь будет передаваться не только буквой "ф", но и буквой "т". То есть можно будет писать "міт" вместо "міф", "анатема" вместо "анафема", "Атени" вместо "Афіни" и т.д.

Кроме того, в язык вводятся феминитивы - слова женского рода, обозначающие род деятельности: "поетка", "членкиня", "критикеса".

Новую редакцию правописания украинское правительство утвердило 22 мая "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".