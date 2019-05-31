Эксперты назвали победителей чемпионата среди молодых инженеров Case-in

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Жюри чемпионата для молодых инженеров Case-in определило победителей во всех семи номинациях. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Чемпионами этого сезона стали студенческие команды из Магнитогорска (направление "Горное дело"), Екатеринбурга (направление "Геологоразведка"), Самары (направление "Электроэнергетика"), и Москвы (направление "Нефтегазовое дело")", - говорится в сообщении. Кроме того, победы добились представители Перми ("Нефтехимия"), Нижнего Новгорода ("Цифровой атом") и Липецка ("Металлургия").

Все финалисты приняли участие в закрытом Дне карьеры, где смогли напрямую пообщаться с будущими работодателями, задать им вопросы и узнать условия трудоустройства в крупнейших компаниях топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат Case-in, который проходит в седьмой раз, в этом году присоединился к платформе "Россия - страна возможностей". Состязания проводятся в нескольких лигах, в том числе для школьников, студентов и молодых специалистов. Конкурсанты должны решать инженерные задачи, относящиеся к топливно-энергетической и минерально-сырьевой отраслям.

Заявки на участие в чемпионате этого года подали около 5 тыс. человек, 540 из которых вышли в финал. Победители и призеры смогут без вступительных испытаний поступить в магистратуру и аспирантуру ведущих вузов России, а также получат ценные призы.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. Организация "Россия - страна возможностей" создана в мае 2018 года для развития одноименной платформы.