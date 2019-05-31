Более 500 жителей Ингушетии посетили республиканский ифтар "Шатер Рамадана"

МАГАС, 31 мая. /ТАСС/. Республиканский ифтар "Шатер Рамадана" состоялся в пятницу в Магасе на площадке строящейся соборной мечети. В разговении приняли участие более 500 жителей республики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы региона.

"В нашей республике и далеко за ее пределами такие мероприятия стали традиционными. Шатер рамадана за свою многолетнюю историю стал олицетворением истинного мусульманского гостеприимства: здесь каждый гость желанный. Сегодня на разговение пришли более 500 человек. Это и священнослужители, жители столицы, старейшины, детишки, для которых ифтар - настоящий праздник", - цитирует пресс-служба главу региона Юнус-Бека Евкурова.

Священный для мусульман месяц посвящен ниспосланию Корана. В это время верующие должны держать строгий пост в светлое время суток - воздерживаться от приема пищи, воды и табака. В 2019 году Рамадан начался 6 мая и завершится 4 июня, когда верующие широко отметят праздник разговения Ураза-байрам.

Строительство первой в республике соборной мечети с комплексом зданий духовного управления мусульман республики, исламского университета и общежития началось в 2010 году, сдать объект планировалось в 2013 году. Сбором средств для строительства мечети занимался специально созданный в 2011 году фонд "Азан", который совместно с действовавшим на тот момент муфтиятом Ингушетии, правительством республики и при участии комитета республики по архитектуре объявил открытый конкурс на разработку концепции комплекса. Позже строительство мечети было заморожено из-за отсутствия средств. В 2019 году процесс возобновили.