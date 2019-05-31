Президентский полк на один день пополнится школьниками, они выступят на церемонии в Кремле

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Воспитанники Кремлевской школы верховой езды выступят в субботу вместе с военнослужащими Президентского полка на Соборной площади Кремля. В честь Международного дня защиты детей, отмечаемого 1 июня, школьники станут участниками торжественной церемонии развода пеших и конных караулов.

Как рассказал ТАСС начальник Центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Александр Рясков, 12 ребят 8-12 лет верхом на пони продемонстрируют мастерство выездки вместе с опытными всадниками Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка. Детская часть включается в программу церемонии к 1 июня уже в 13-й раз. Однако на этот раз впервые на церемонию "призвано" так много школьников - в предыдущие годы на Соборной площади выступало не больше четырех ребят.

Рясков уточнил, что юные воспитанники Кремлевской школы верховой езды будут облачены в историческую парадную форму образца 1812 года, а их выступление станет финальным аккордом торжественной церемонии. В этом году программа выступления была разработана тренерами школы и Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка.

"В состав детской группы конного церемониала Кремлевской школы верховой езды входят самые талантливые и трудолюбивые воспитанники, которые уже в ближайшем будущем смогут достойно представлять российскую кавалерию не только внутри страны, но и на международных парадах, торжественных церемониях и фестивалях", - отметил представитель ФСО.

Торжественная церемония развода караулов проходит в Кремле в теплое время года каждую субботу. Она начинается ровно в полдень. Посмотреть на нее может любой желающий.

Рясков добавил, что 1 июня в 16:00 мск на площадке рядом со спортивным клубом "Дружба" РУДН состоится церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка для детей, которые проходят лечение в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.