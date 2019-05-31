Более 400 издательств участвуют в книжном фестивале "Красная площадь"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Крупнейший в России книжный фестиваль "Красная площадь" начинает работу в Москве. С 1 по 6 июня для посетителей подготовили более 700 мероприятий, среди которых десятки встреч с известными писателями, презентации новинок, лекции и семинары.

"Когда бы вы не оказались на Красной площади, всегда застанете здесь выступления поэтов и писателей, публичные дискуссии, театральные представления или концерты, - сказал ТАСС глава Роспечати Михаил Сеславинский. - Среди главных героев нашего литературного фестиваля - 400 издательств из 52 регионов России, от Дальнего Востока до Крыма".

В течение шести дней на главной площади страны будут работать площадки "Художественная литература", "Детская и учебная литература", "Нон-фикшн", "Регионы России", "Электронная книга", "Антикварная и букинистическая книга", "Москва - литературный мегаполис" ("Библиотека" и "Малая сцена"), а также "Отечественная история", "Музейная линия", "Литературная гостиная" и "Главная сцена". Впервые откроется научный лекторий "Лобное место".

В работе фестиваля примут участие такие издательства, как "Эксмо", АСТ, Clever, "Редакция Елены Шубиной", "Азбука-Аттикус" и другие.

Презентации новинок

Свои книги, как ожидается, на площадке фестиваля представят Евгений Водолазкин, Евгений Гришковец, Алексей Иванов, Владимир Познер, Эдвард Радзинский, Андрей Рубанов и Захар Прилепин. Литературные произведения прозвучат в исполнении актеров театра и кино Ингеборги Дапкунайте, Юрия Стоянова, Алисы Гребенщиковой, Дарьи Мороз, а также Дмитрия Назарова, Сати Спиваковой и Владимира Кошевого.

Писатель Сергей Лукьяненко сообщил ТАСС, что на встрече с читателями намерен презентовать книгу "Порог". "Это космическая фантастика, она открывает совершенно новый цикл, совершенно новый мир. Человечество вышло в далекий космос и обнаружило, что он полон разумной жизни", - отметил автор.

По сюжету представители развитых рас во вселенной начинают подозревать, что погибшие цивилизации подталкивала к уничтожению неизвестная сила. "Теперь от научного земного корабля, на борту которого находятся ученые с разных миров, может зависеть судьба всей галактики", - пояснил Лукьяненко.

Он также отметил удобный формат проведения мероприятия. "Фестиваль замечателен тем, что "книга сама приходит к читателю". Читатель может встретиться с любимыми авторами, познакомиться с новинками литературы, и все это прямо в центре города без необходимости куда-то специально ехать, выстаивать очереди, на фестиваль можно попасть в ходе обычной прогулки по городу", - подчеркнул писатель.

Молодежная и детская программы

Откроется книжный смотр концертом, который подготовил народный артист России, пианист Денис Мацуев. В День защиты детей, отмечаемый 1 июня, организаторы решили усилить молодежную тематику выступлениями победителя конкурса классической музыки Eurovision Young Musicians 2018 пианиста Ивана Бессонова и ученика Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, участника проекта "Синяя птица" Елисея Мысина. В программе выступлений - сочинения Сергея Рахманинова и Вольфганга Амадея Моцарта. Завершится смотр масштабной программой "Пушкин 220", приуроченной к юбилею со дня рождения русского классика.

Специальная программа ждет юных гостей фестиваля. Куратор площадки "Детская и учебная литература", директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина сообщила ТАСС, что запланированы презентации 220 книг, спектакли и квесты, мастер-классы. 1 июня площадку мероприятия посетят детские писатели Анастасия Орлова, Тим Собакин, Елена Усачева и художник-карикатурист Виктор Чижиков.

"Родителей ждут лекции и семинары педагогов, психологов, социологов, логопедов. И конечно же, на Красной площади можно будет купить книги по издательским ценам, - сказала Веденяпина. - Свои лучшие детские книги на фестивале представят более 90 издательств со всей страны".

Фестиваль "Красная площадь" организован Роспечатью и Российским книжным союзом при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и правительства Москвы. Председатель оргкомитета по проведению мероприятия - советник президента РФ по культуре Владимир Толстой.