Число преступлений против несовершеннолетних в России в 2018 году сократилось на 3,5%

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Число уголовных дел о преступлениях, где потерпевшими стали дети или подростки, в минувшем году сократилось в России на 3,5%. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете в Международный день защиты детей.

"В 2018 году следователями СК России возбуждено 20642 уголовных дела о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних, это на 3,5% меньше, чем в 2017 году. В суды направлено 10470 уголовных дел", - сказали в СК.

В ведомстве отметили, что большая часть уголовных дел связана с преступлениями против половой свободы и неприкосновенности - изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные действия и половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. В 2018 году СК расследовал 6417 таких уголовных дел, в том числе 3,4 тыс. - по ст. 134 УК РФ ("Половое сношение с лицом, не достигшим 16 лет").

"Кроме того, несмотря на ежегодное снижение, остаются довольно распространенными преступления против собственности детей. Только в 2018 году следователи СК России направили в суды 955 уголовных дел о совершенных в отношении детей грабежах", - добавили в СК.

Также в минувшем году было возбуждено 419 уголовных дел по фактам истязаний, 276 - о причинении тяжкого вреда здоровью, 277 - по убийствам несовершеннолетних.

Розыск пропавших детей

При поступлении информации о пропаже ребенка в большинстве случаев возбуждается уголовное дело, отметили в СК. В 2018 году в правоохранительные органы России поступили сообщения о безвестном исчезновении более 21 тыс. несовершеннолетних. СК провел по ним 13840 проверок. "К счастью, в подавляющем большинстве случаев местонахождение пропавших детей устанавливается в течение первых суток или даже нескольких часов после самовольного ухода из семьи либо социального учреждения", - пояснили в ведомстве.

Для поиска детей активно подключаются организации волонтеров и добровольческих спасательных отрядов. СК сотрудничает с поисковыми отрядами "Лиза Алерт", содружеством волонтеров "Поиск пропавших детей", региональной общественной организацией "Питер-Поиск", общественным движением "Легион" и другими. Летом 2018 года при поддержке СК был проведен I Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов.

"Из пропавших в прошлом году до настоящего времени остаются ненайденными 32 ребенка. Еще 29 несовершеннолетних погибли в результате совершения преступлений", - добавили в СК.

Согласно УПК, расследование преступлений, где подозреваемыми или потерпевшими выступают несовершеннолетние, отнесены к исключительной подследственности СК.

Несчастные случаи

Почти 500 детей и подростков погибли в России в результате несчастных случаев в ходе прошлогодних летних каникул.

"Анализ материалов расследованных уголовных дел данной категории показал, что в основном дети погибают или получают различные травмы, оставаясь вне сферы организованного отдыха и досуга. Так, только за период летних каникул 2018 года во время неорганизованного отдыха погибли 492 ребенка, из них 343 утонули", - сказали в СК. Случаи гибели и травматизма часто были связаны и с неорганизованными экстремальными видами досуга, популярными среди детей и подростков.

В СК отметили, что в декабре 2018 года президент поручил правительству совместно с СК и уполномоченным по правам ребенка разработать и принять комплекс мер, направленных на обеспечение организованного отдыха и оздоровления детей, включая совершенствование законодательной базы. При участии СК правительством в феврале 2019 года утвержден комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на 2019-2023 годы. Ранее также по поручению главы государства был принят закон, направленный на обеспечение безопасного отдыха детей, в разработке которого также участвовал СК.

Кроме того, во избежание ЧП с детьми Следственный комитет проводит работу по привлечению детей к спорту, в том числе проводит соревнования по мотокроссу, ежегодные Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек на призы председателя СК, детско-юношеские турниры по хоккею с шайбой, турниры по мини-футболу.