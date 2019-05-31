"Зеленый марафон Бегущие сердца" соберет более 10 тыс. участников в Москве

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 10 тыс. человек примут участие в благотворительном забеге "Зеленый марафон Бегущие сердца" 1 июня в Москве. Они стартуют в 9:00 на Васильевском спуске, сообщила пресс-служба организаторов мероприятия.

"В этом году мероприятие приурочено ко Дню защиты детей и предлагает самым маленьким участникам забега разнообразные соревнования и развлечения. В Москве состоится детский забег на 1 км", - говорится в сообщении.

В парке "Зарядье" будут организованы специальные зоны Sberkids, Velokids и фотозона Lego, запланированы мастер-классы.

В 2019 году марафон впервые полностью соответствует своему названию: в столице в программу включили классическую марафонскую дистанцию - 42 км 195 м. Организуют также забеги на 10 и 4,2 км. Предусмотрен соревновательный зачет на дистанцию 10 км для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Акция "Зеленый марафон" пройдет в 60 городах России, в ней смогут принять участие свыше 100 тыс. человек.

Сбербанк провел первый "Зеленый марафон" в 2012 году. "Бегущие сердца" в 2015 году состоялись впервые по инициативе креативного директора PODIUM market, атлета-любителя Полины Киценко и модели Натальи Водяновой в поддержку программ фонда помощи детям "Обнаженные сердца". В 2017 году Сбербанк и благотворительный фонд объединили свои проекты - тогда в Москве прошел первый "Зеленый марафон Бегущие сердца".