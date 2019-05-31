Следственный комитет создал свой молодежный союз "Юный следователь"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России создал свой молодежный союз "Юный следователь". Об этом сообщили ТАСС в СК в Международный день защиты детей.

"В ведомстве недавно создан молодежный союз "Юный следователь", объединивший воспитанников образовательных учреждений СК России", - сообщили в пресс-службе следственного ведомства. Кроме того, там напомнили, что в крупнейших детских оздоровительных центрах ("Орленок", "Артек", "Океан", "Смена" и других) работает образовательная программа "Юный следователь", в рамках которой всем желающим рассказывают о профессии следователя и проводят практические занятия.

Говоря о патриотическом воспитании детей, в СК заметили, что в школах, кадетских училищах и других образовательных учреждениях всех регионов страны прошли уроки мужества, на которых ребятам рассказали о судьбах их сверстников, совершивших подвиг при спасении своих родных, иногда ценой своей жизни.

Воспитанники кадетского корпуса СК имени Александра Невского пополнили ряды юнармейцев и торжественно дали клятву. В этом году СК организовал масштабную акцию "Дорога памяти", приуроченную к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, которая стартовала во Владивостоке, и проследовав через всю страну, капсула с землей с мест сражений и из городов трудовой славы как символ преемственности поколений в мае достигла стен Брестской крепости, где в июне 1941 года началась война. В акции приняли участие ветераны, представители общественных организаций, а также дети и подростки, а воспитанники кадетского корпуса СК в этом году впервые приняли участие в параде Победы 9 мая на Красной площади.

В СК также добавили, что активно работают и с Минздравом для того, чтобы дети, пострадавшие от преступлений, получили своевременную и высокотехнологичную медицинскую помощь и оптимальные условия для реабилитации. Особо эффективное взаимодействие сложилось с НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (клиника доктора Рошаля), в котором оказывают помощь детям, пострадавшим от преступлений, в том числе в зонах вооруженных конфликтов на юго-востоке Украины и в Сирии.