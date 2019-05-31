Минобороны не примет участие в рок-фестивале "Нашествие - 2019"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Министерство обороны России в этом году не будет принимать участие в рок-фестивале "Нашествие", который пройдет в Тверской области с 19 по 21 июля. Об этом ТАСС сообщила гендиректор организующего фестиваль ЗАО "Мультимедиа холдинг" Евгения Киселева.

"В этом году Министерство обороны Российской Федерации не принимает участия в фестивале "Нашествие", - сказала она.

По ее словам, это решение было принято еще до "Нашествия - 2019". Также не планируется участие в фестивале и других силовых ведомств. "Никакой замены мы не планируем", - сообщила собеседница агентства.

Под вопросом остается участие в фестивале пилотажных групп. Киселева отметила, что на сегодняшний день у нее "нет информации о том, что полеты состоятся".

Командир пилотажной группы "Русские витязи", которая неоднократно показывала авиашоу на "Нашествии", Андрей Алексеев сказал ТАСС, что не знает, будут ли летчики группы принимать участие в мероприятии. "Я не знаю, есть решение или нет. Мне ничего не известно про это", - ответил Алексеев на соответствующий вопрос.

О Минобороны и "Нашествии"

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года, с 2009-го он получил постоянную прописку в Большом Завидове Тверской области. С 2013 года в "Нашествии" участвовало Минобороны, экспозиция Вооруженных сил России традиционно привлекала множество гостей и участников фестиваля. В 2018 году военное ведомство развернуло тематическую выставку автомобильной и бронированной техники, полевой кинотеатр, а также пункт отбора на военную службу по контракту. Кроме того, для гостей фестиваля высший пилотаж показали "Русские витязи".

Ряд исполнителей в прошлом году отказывались участвовать в фестивале, мотивируя это тем, что оружию нет места там, где звучит музыка.