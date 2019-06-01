Отмена внутреннего роуминга снизит затраты на связь для туристов в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Туристическая отрасль Крыма выиграет после отмены национального роуминга с 1 июня. Отдыхающие на полуострове будут оплачивать услуги связи по тарифам домашнего оператора, сообщил ТАСС замминистра внутренней политики, информации и связи республики Вадим Первых.

С 1 июня вступили в силу поправки к закону "О связи", по которым операторы могут брать плату с абонентов за входящие звонки, только если те находятся за пределами страны. До сих пор оператор имел право устанавливать другие условия. В Крыму, где не представлены крупные российские операторы, туристы нередко жаловались на высокую стоимость услуг роуминга.

"Приезжающие гости на полуостров будут платить в соответствии с тарифами, установленными их домашним оператором. Могу сказать, что в этом плане отдых станет комфортнее. Родные смогут связаться со своими близкими по домашним тарифам. Это удобно", - сказал Первых.

Он отметил, что для жителей Крыма это также имеет важное значение, так как при посещении ими других регионов России дополнительная плата за входящие звонки взиматься не будет. Оплата услуг будет соответствовать тем тарифам, которые установлены на полуострове.

В Министерстве курортов и туризма Крыма также позитивно оценивают изменения в закон. "Стоимость отдыха складывается из многих компонентов, в том числе - оплаты услуг связи. Я не думаю, что стоимость роуминга определяющая, но то, что его не будет, конечно, приятный бонус", - сказал ТАСС глава министерства Вадим Волченко.

Точно посчитать экономический эффект от отмены роуминга пока представляется сложным, отметил гендиректор крупнейшего оператора мобильной связи в Крыму - компании "К-телеком" Владимир Зайцев. "Это сложно рассчитать, потому что непонятно, это приведет к увеличению или снижению объема трафика. "К-телеком" выполнил требование законодательства", - сказал он ТАСС.

Поправки в закон "О связи"

10 июля 2018 года Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О связи", фиксирующие в законодательстве отмену роуминга на территории России. Он был внесен на рассмотрение палаты в июне 2017 года депутатами от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым. 18 декабря документ был принят во втором чтении, 19 декабря - в третьем. 21 декабря - одобрен Советом Федерации. 28 декабря его подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, с 1 июня 2019 года национальный роуминг отменен на всей территории страны, включая Крым и Севастополь. Как заявил в апреле глава ФАС Игорь Артемьев, крымские местные операторы только выиграют от отмены роуминга за счет увеличения притока клиентов. 22 мая Первых заявил, что операторы мобильной связи на полуострове готовы к отмене роуминга.

Крупные российские мобильные операторы не работают в Крыму, опасаясь попасть под западные санкции. На полуострове услуги связи предоставляют также компании "КТК-Телеком" ("Волна мобайл"), "Крымтелеком" и "Севтелеком".