Реконструкцию отделения больницы в Приамурье планируют начать в сентябре 2019 года

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 июня. /ТАСС/. Реконструкция отделения анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы (АОКБ) в Приамурье должна начаться в сентябре 2019 года. Министерство России по развитию Дальнего Востока готово выделить на это 297 млн рублей, сообщается в субботу на сайте регионального правительства.

"В этом году начнется реконструкция отделения анестезиологии и реанимации Амурской областной клинической больницы. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока готово выделить 297 млн рублей на реконструкцию отделения. Приступить к началу работ планируется в сентябре", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу губернатор Амурской области Василий Орлов и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провели выездное совещание в АОКБ по вопросу реконструкции отделения анестезиологии и реанимации, в котором капитального ремонта не было 25 лет. Устаревшая материально-техническая база не позволяет внедрять здесь современные методики оказания медицинской помощи. "Необходимо современное отделение анестезиологии и реанимации. Нужно учитывать, что в регионе развернуты крупные стройки, нам надо понять, что мы можем сделать в этом году, какие строительные работы провести, как оснастить отделение новым оборудованием", - цитируются в сообщении слова Козлова.

Заместитель главного врача АОКБ по хирургии Евгений Брегадзе объяснил, что необходимо сделать в отделении. В частности, в перечне - замена больничных лифтов, предназначенных для транспортировки больных в реанимационное отделение, замена внутренних инженерных сетей, коммуникаций, оборудования. Как отмечается в сообщении, до сентября необходимо провести технические процедуры. Проектно-сметная документация готова с положительным заключением. Ремонт займет от 7 до 9 месяцев. Реконструкция позволит повысить качество оказания медицинской помощи, обеспечить комфортность и безопасность пациентов, снизить показатели смертности населения.