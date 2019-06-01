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Электронные посадочные талоны начнут принимать в аэропорту Симферополя 3 июня

Оборудование позволит сканировать штрих-код билета с мобильных устройств

ТАСС, 1 июня. Аэропорт Симферополя с понедельника, 3 июня, будет обслуживать пассажиров с электронными посадочными талонами, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Сейчас пассажиров с электронными посадочными талонами обслуживают в Шереметьево и Домодедово, а также некоторых региональных аэропортах. С 1 июня их начинают принимать во Внуково.

"Международный аэропорт Симферополь внедрит систему использования электронных посадочных талонов с 3 июня. Для внедрения системы обслуживания электронных посадочных талонов в аэропорту было смонтировано специальное оборудование", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что оборудование позволяет сканировать штрих-код билета с мобильных устройств пассажиров и обеспечивает доступ к электронной базе.

Посадочный талон необходимо сохранять на мобильном устройстве, его нужно предъявить в аэропорту и по запросу на борту самолета в любой момент и без доступа к сети. "При этом возможность использования электронного посадочного талона при регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс", - отмечается в сообщении.

Аэропорт Симферополя входит в десятку российских аэропортов по объему перевезенных пассажиров. В 2018 году здесь обслужили почти 5,15 млн человек. С середины апреля прошлого года всех пассажиров обслуживают в новом аэровокзальном комплексе, рассчитанном на 6,5 млн человек в год.

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