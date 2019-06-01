Пассажирское судно "Комета" отправилось в первый в летнем сезоне рейс из Севастополя

Круиз, согласно расписанию, занимает два часа - примерно столько же ехать на автобусе. При этом поездка на судне комфортнее и интереснее: туристам и местным жителям не стоит беспокоиться из-за крымских "серпантинов", можно насладиться прибрежными пейзажами с непривычного ракурса. Поэтому среди первых пассажиров "Кометы" не только отдыхающие, но и сами севастопольцы. Например, Влад и Алена, которые вместе с маленьким сыном отправились в Ялту по делам. "Мы поехали в первый раз - решили попробовать. Надеемся, что Леша не устанет", - отметили молодые родители.

"Комета" отправилась из порта Севастополя около 8:20. По расписанию, она должна быть в Ялте в 10:00 - к началу праздника, посвященного открытию курортного сезона.

Спрос и стоимость билетов

Как сообщалось ранее, с 1 июня запланированы по два рейса из Севастополя (08:00 и 14:00) и Ялты (11:00 и 17:00), а в середине лета планируется открыть сообщение и по другим направлениям - рассматриваются варианты линий от Севастополя до Евпатории и от Ялты до Феодосии.

Сергей и Ирина недавно переехали жить в Севастополь и в субботу решили отправиться первым рейсом "Кометы", чтобы исследовать полуостров. В беседе с ТАСС они поделились, что в прошлом году достать билеты на судно в середине сезона было невозможно.

"Когда хотели поехать - не могли купить билеты, такие очереди были. А тут решили - в первый день лета. Хорошо, что попадаем на праздник в Ялте", - отметил Сергей.

В порту подтверждают: билеты на поездки в прошлом году нужно было покупать за одну-две недели. "Сейчас, например, семья с ребенком чуть не опоздала - перепутали адрес, полчаса искали. А вообще, заранее уже покупают: продажа билетов открылась вчера, и покупали их вплоть до 5 июня", - пояснили в кассах.

Накануне в ООО "Морские скоростные пассажирские перевозки", которое выступает оператором линий "Кометы", сообщили, что стоимость билетов в 2019 году расти не будет. По данным на сайте компании, цена детского билета составляет 200 рублей, взрослого - 500-800.

Регулярные перевозки

Проект организации регулярных морских скоростных пассажирских перевозок в Азово-Черноморском бассейне реализуется концерном "Калашников" совместно с судостроительным заводом "Вымпел" по поручению президента России Владимира Путина. Спуск первой "Кометы" на воду прошел в Севастополе летом 2018 года, два месяца судно курсировало с загрузкой почти 100%.

Первая "Комета 120М" построена на заводе "Вымпел" в Рыбинске. Судно берет на борт 120 пассажиров, экипаж составляет пять человек. Благодаря использованию подводных крыльев его скорость достигает 35 узлов (около 65 км/ч). Судно может находиться до восьми часов в режиме автономного плавания.