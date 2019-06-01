Следственный комитет общается с подростками в соцсетях на тему травматизма на транспорте

"Открыты в соцсетях аккаунты нашего управления с информацией о мероприятиях по профилактике травматизма на транспорте, есть отдельные сноски для родителей, памятки и рекомендации для детей. Также в электронной приемной можно задать любой интересующий вопрос. Для детей у нас выделена отдельная линия, на которую они могут обратиться, оказавшись в сложной ситуации на объектах транспорта", - сказал Вазюлин.

По его словам, пока что подростки редко обращаются к следователям, но СК надеется на активное общение с ними в будущем. Вырабатывая новые подходы, управление учитывает позицию детей и формы подачи информации, которые будут им интересны. Вазюлин отметил, что в основном дети просят упростить язык подачи информации и добавить визуализации, роликов. "Мы стараемся сейчас это учесть, попробуем интервьюирование подростков", - сказал глава управления.

По его словам, будет создан детский раздел, где сами подростки смогут комментировать информацию. "Пока это не готовый проект, но мнение детей нам интересно", - отметил Вазюлин. Еще одним предложением подростков и студентов стало создание мобильного приложения. В дальнейшем планируется цеплять его баннером как социальную рекламу. По словам Вазюлина, этот вопрос "находится в проработке".

Вопросы зацеперства остаются по-прежнему проблемными. Вазюлин отметил, что этим занимаются в основном люди хорошей физической подготовки. В связи с этим управление пытается перенаправить их интерес в спорт и показать, что не надо никому ничего доказывать этим экстримом. "Сами подростки, например, предложили размещать информацию о зацеперстве под хештегом #нецепляет и показать, что это не круто", - рассказал глава ММСУТ.