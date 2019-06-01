Следственный комитет рассказал, как уберечь детей от трагедий и несчастных случаев

"Летом зона активного использования всех видов транспорта возрастает, растет и число случаев травматизма, поэтому в преддверии этого сложного периода нами уже проведена серьезная работа, направленная на предупреждение происшествий на транспорте с участием детей", - сказал он в интервью ТАСС, посвященном Международному дню защиты детей.

В частности, управление совместно с другими ведомствами направило в школы и департаменты методические материалы, которые напоминают родителям и детям об опасности различных факторов на железной дороге, провело встречи на уровне общественных советов. Кроме установления виновных, следователи выяснят и причины нарушений, а по итогам таких расследований добиваются их устранения.

"Нередко нам удается в кратчайшие сроки добиться установления дополнительного ограждения или освещения, вернуться к вопросу ревизии условий железнодорожных переходов, установления дополнительных предупреждающих плакатов", - сказал руководитель ММСУТ.

Он отметил, что у истоков профилактики травматизма детей стоит родительский контроль. "Многие родители думают, что с их детьми этого не случится, это с кем-то другим происходит, а потом как гром среди ясного неба. Следователи же свидетели наиболее плачевных историй, потому что мы видим и боль, и гибель людей, поэтому вопрос предотвращения таких фактов для нас стоит очень остро", - отметил Вазюлин. Так, детям надо прививать культуру безопасного поведения, а также присутствия в интернете. По его словам, чаще всего случаи травматизма происходят на железных дорогах.

"Школьникам следует помнить об этих опасностях, особенно, когда они идут в наушниках и зачастую не слышат сигналы машиниста приближающегося поезда. Нельзя перебегать железнодорожные пути и устраивать на них игры", - отметил он.

Выпускные на теплоходе

Родители стремятся устроить своим детям незабываемый выпускной и зачастую заказывают прогулки на теплоходе. Вазюлин рассказал, что перед такой поездкой необходимо проверить разрешительные документы компании, оказывающей услугу, исправно ли судно, есть ли на нем спасательные жилеты. Перед прогулкой должен быть проведен инструктаж по безопасности. "Например, самолеты регулярных рейсов ведь не взлетают, пока стюардесса не расскажет о мерах на случай чрезвычайных ситуаций. Также должно быть и перед проведением водных прогулок", - отметил глава управления СК.

Нередко дети идут в походы на лодках в летних лагерях. "В этих случаях родителям следует изучить программу детского отдыха, а если они считают ее опасной, проявить гражданскую позицию и сообщить в соответствующее надзорное ведомство или местным властям", - сказал Вазюлин. Он отметил, что следователи будут реагировать на каждый факт несчастного случая или грубых нарушений правил безопасности, но чтобы свести их к минимуму без внимания родителей не обойтись.

Воздушный экстрим

Вазюлин обратил внимание на востребованные сейчас предложения полетов на вертолете, самолете, воздушном шаре или прыжков с парашютом. "Перед тем, как все же заняться таким видом деятельности в ожидании острых ощущений, мы призываем подробно изучить отзывы тех, кто уже пользовался этим услугами, были ли жалобы на данные услуги или конкретно на летный клуб, есть ли сертификат летной годности у воздушного судна и соответствующее удостоверение у пилота, не просрочена ли лицензия на осуществление деятельности", - сказал он, отметив, что клиенты всегда могут попросить показать им эти документы. "Мы очень часто выявляем, что в организациях, где предоставляются вышеуказанные мною услуги, у пилотов такие сертификаты и удостоверения просроченные", - пояснил Вазюлин.

По его словам, такие факты латентны, о них редко заявляют. В основном они выявляются среди владельцев частных самолетов, кто оказывает подобную услугу по случаю". "Поэтому мы вовремя отреагировать не можем. Мы всегда призываем взаимодействовать с правоохранительными органами и надзирающими ведомствами. Это правило гражданской ответственности", - подчеркнул глава ММСУТ.