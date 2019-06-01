Путин поздравил с Международным днем защиты детей гостей благотворительного праздника

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил поздравления участникам и гостям благотворительного праздника, посвященного Международному дню защиты детей. Приветственная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Дорогие друзья! Приветствую вас и от души поздравляю с Международным днем защиты детей. Сегодня, во многом благодаря Российскому детскому фонду, Москва вновь гостеприимно встречает большую и дружную команду ребят из разных городов и поселков нашей огромной страны, а также из зарубежных государств", - говорится в телеграмме.

Президент подчеркнул, что участники праздника смогут побывать в театрах и на выставках, полюбоваться улицами и памятниками столицы. Он отметил также, что всех гостей ждут подарки и сюрпризы. Путин высказал уверенность, что этот праздник надолго останется в памяти каждого участника.

Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве. Сейчас Международный день защиты детей отмечают более чем в 60 странах.