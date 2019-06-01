Путин поздравил работников и ветеранов Ростехнадзора с 300-летием учреждения службы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) с 300-летием учреждения службы. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте кремля.

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас по случаю знаменательного юбилея - 300-летия учреждения горного надзора в России. История службы неразрывно связана с развитием нашей страны, укреплением ее экономического, индустриального, энергетического потенциала. За прошедшее время была проделана колоссальная работа, направленная на создание надежной системы обеспечения безопасности на объектах промышленной, горнодобывающей инфраструктуры, предотвращение техногенных аварий и катастроф, сохранение жизни и здоровья людей, охрану окружающей среды", - говорится в телеграмме.

Президент отметил важность того, что работники Ростехнадзора уважают трудовые традиции и опыт, при этом активно внедряют современные подходы к работе, которые способствуют повышению эффективности и прозрачности контрольно-надзорной деятельности, а также демонстрируют компетентность и преданность профессиональному долгу.