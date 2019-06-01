Около 20 тыс. жителей Хабаровска приняли участие в шествии ко Дню города

ХАБАРОВСК, 1 июня. /ТАСС/. Хабаровск в субботу отмечает 161-ю годовщину со дня основания. В городе 1 июня проходят концерты, выставка-ярмарка и арт-фестиваль, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Около 20 тыс. хабаровчан поздравили свой город с днем рождения. В театрализованной колонне по центральным улицам краевого центра прошли студенты, спортсмены, коллективы предприятий Хабаровска, иностранные делегации из городов-побратимов", - говорится в сообщении.

На празднике выступил оркестр международного фестиваля "Амурские волны": музыканты исполнили попурри из песен советской эстрады. Затем по городу прошла колонна жителей в ярких костюмах - участники нарядились в бабочек, тигров, жирафов, русалок, медуз, был и костюм батюшки Амура, похожего на водяного. Ассамблея народов Хабаровского края шла в колонне с большим надувным белым голубем, а хабаровские авиаторы - с надувной конструкцией в форме самолета. В конце колонны двигались ретро-автомобили, среди которых был и автомобиль командующего дальневосточным военным округом, маршала Советского Союза Родиона Малиновского.

В течение дня на разных площадках Хабаровска запланированы праздничные мероприятия, выступления творческих коллективов. Организаторы также подготовили выставку-ярмарка "Хабаровск - сердце Дальнего Востока", посетители которой смогут попробовать блюда осетинской, азербайджанской, русской и европейской кухни, напитки местного производства, а также приобрести изделия ручной работы.

На части улицы Муравьева-Амурского прошел арт-фестиваль "Счастливый Хабаровск", для посетителей устраивали квесты и мастер-классы. Вечером гостей и жителей города ждет фейерверк.

Хабаровск ведет свою историю с 1858 года, когда на берегу Амура был создан военный пост Хабаровка. Своим названием он обязан губернатору Восточной Сибири Николаю Муравьеву-Амурскому: по его повелению было увековечено имя Ерофея Хабарова, который за 200 лет до этого основывал на Амуре первые русские постоянные поселения. Сейчас в городе проживают около 618 тыс. человек.