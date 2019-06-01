Матвиенко: вопросы охраны материнства и детства всегда будут в приоритете для Совфеда

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Совет Федерации всегда активно продвигал меры, связанные с охраной материнства и детства и продолжит делать это и впредь, так как забота о детях является важной миссией для каждого из взрослых. Об этом говорится в заявлении председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, приуроченном ко Дню защиты детей.

"Вопросы совершенствования социальной политики, охраны материнства и детства всегда были и будут одними из приоритетных для Совета Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Совфеда. Матвиенко напомнила, что сегодня активно идет реализация мероприятий в рамках "Десятилетия детства", инициированного палатой и одобренного президентом РФ. Кроме того, на ближайшие годы главными инструментами достижения стратегических целей становятся национальные проекты, охватывающие основные направления развития нашей страны до 2024 года. "Демография и здравоохранение, образование и культура, наука и цифровые технологии, жилье и городская среда, безопасность и экология напрямую связаны с повседневной жизнью каждой семьи, каждого ребенка. Все эти меры призваны поддержать российские семьи и сделать жизнь детей благополучной.

Забота о детях - это не только базовая составляющая экономического, социального и культурного прогресса нашего общества. Это ответственная миссия для нас, взрослых", - подчеркнула спикер Совфеда.

"Мы должны предпринять все возможное, чтобы обеспечить подрастающему поколению достойные условия развития, благодатную почву для получения образования и личностного роста. Необходимо учить молодежь осознанному отношению к своему здоровью, самостоятельности, взращивать чувство патриотизма, любви к людям и Отечеству", - добавила она.

В свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем обращении по случаю детского праздника подчеркнул, насколько важна забота о юных гражданах страны, соблюдение прав и отстаивание интересов каждого ребенка. "Важно сделать все, чтобы дети всегда чувствовали любовь и поддержку взрослых. Особенно те из них, которые растут без родителей и в семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этой связи особой благодарности заслуживает подвижничество тех, кто делом доказывает, что чужих детей не бывает", - приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер нижней палаты парламента поблагодарил всех, кто избрал смыслом своей жизни и профессией заботу о детях, их здоровье, образовании, духовно-нравственном развитии. Он также выразил особые слова благодарности родителям, "которые изо дня в день растят и воспитывают своих детей в любви и заботе, учат их добру и справедливости, поддерживают стремление к знаниям, помогают познавать мир".