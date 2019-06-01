В Алтайском крае построят свой "Артек"

БАРНАУЛ, 1 июня. /ТАСС/. Круглогодичный детский лагерь намерен построить инвестор в Алтайском крае на площадке особой экономической зоны туристско-рекреационногг типа (ОЭЗ ТРТ) "Бирюзовая Катунь". Об этом сообщил журналистам в субботу генеральный директор компании-инвестора, резидента ОЭЗ "Сфера леса" Кирилл Светличный.

"Мы бы хотели, чтобы это был "Артек", так или иначе, в каком-то виде, для себя мы его так называем пока. Пока рано говорить о какой-то официальной совместимости с "Артеком", тем не менее, рабочее название такое. Вместимость лагеря предусматривает порядка 42 тыс. человек в год, 1,5 тыс. детей в смену одновременно. Пока рано говорить (о сроках строительства), в течение нескольких лет - на текущий момент мы представляем концепцию, лагерь планируется на территории ОЭЗ "Бирюзовая Катунь", задача - создать один из лучших и больших лагерей в России, мы хотим к этому прийти", - сказал инвестор проекта Кирилл Светличный.

Он пояснил, что общение с лагерем "Артек" идет, но пока рано говорить о подписанных документах. По его словам, идея строительства лагеря возникла в связи с исторической связкой: лагерь "Артек" вывозился на курорт Белокуриха в годы Великой Отечественной войны в эвакуацию. Эта преемственность дала стимул для того, чтобы рассмотреть вопрос о создании круглогодичного лагеря на территории Алтайского края. Светличный пояснил, что зона ОЭЗ выбрана, т. к. площадка позволяет это сделать с точки зрения инфраструктуры, запущено газоснабжение, решается вопрос с комплексным электроснабжением, а также природная составляющая. Кроме того, площадка позволяет создать горнолыжный комплекс, который будет совмещен с лагерем.

"Мы в Сибири, за Уралом, если мы говорим про "Артек", который находится в Крыму - там летние виды спорта, а у нас должны быть зимние, в первую очередь - горные лыжи, сноуборд, поэтому мы предусматриваем возможность совместить лагерь с горнолыжной школой. <...> Есть указание президента, правительства РФ о рассмотрении вопроса о создании инфраструктуры детского отдыха в рамках государственно-частного партнерства. В рамках реализации этих поручений президента, сегодня лагерь открывается в Нижегородской области по этой программе. Мы тоже планируем поучаствовать в этой программе - создать наш проект", - подчеркнул Светличный.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации региона, речь идет о поручении президента РФ Владимира Путина от 07.06.2018 г. и председателя правительства РФ Дмитрия Медведева от 18.06.2018 года, в рамках которого государственная корпорация "ВЭБ.РФ" совместно с Министерством просвещения РФ разрабатывает проект федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха на условиях государственно-частного партнерства.