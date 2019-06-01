Созданный для ликвидации ЧС полк материально-технического обеспечения отмечает пятилетие

ПОЛИГОН АБАЛИНО /Московская область/, 1 июня. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков поздравил с пятилетием 100-й полк, созданный для оказания помощи при ликвидации чрезвычайных ситуаций в подмосковном Алабино, отметив высокий уровень выполнения спецзаданий.

Полк входит в систему материально-технического обеспечения Вооруженных сил. Его основное предназначение - оказание всесторонней помощи при чрезвычайных происшествиях, техногенных катастрофах, пожарах, наводнениях на территории России, а при необходимости - усиление военных округов и флотов. В штате предусмотрены автомобильные роты, рота тяжелых машин (подобных технике, работавшей при наводнениях на Дальнем Востоке и Алтае), ремонтно-восстановительный взвод для ликвидации аварий коммунальных сетей и взвод плавсредств.

"Конечно, для истории части - этот возраст не столь велик, но он по-своему очень значим. Сформированный вроде бы недавно, в 2014 году, полк в сжатые сроки и успешно прошел слаживание, чтобы в дальнейшем уже в конкретных делах продемонстрировать достойный уровень профессиональной подготовки военнослужащих всех имеющихся 76 специальностей. Полк трижды участвовал в специальных учениях МТО и выполнял специальные задачи в Центральном, Южном и Западном военных округах. И дважды он был оценен на "отлично", - сказал Булгаков.

Замглавы Минобороны рассказал, что за проявленные при выполнении спецзаданий высокие морально-боевые качества, самоотверженность, патриотизм и профессионализм государственных наград удостоены десять военнослужащих полка, еще 120 солдат, сержантов, прапорщиков и офицеров части награждены медалями Министерства обороны.

"Я уверен, у 100-го полка есть все необходимое для того, чтобы он был лучшим в Вооруженных силах. У вас в руках самая современная техника МТО и безупречная материальная база. Служить в таком обустроенном гарнизоне - особая честь", - подчеркнул Булгаков.