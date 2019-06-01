Курорты Крыма открывают летний сезон регатой и рекордным заплывом через Керченский пролив

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Старт курортного сезона в Крыму встречают яхтенной регатой, фестивалем мороженого, конкурсом скульптур из песка и рекордным заплывом через Керченский пролив.

"Открытие высокого туристического сезона в Крыму проходит очень ярко. В Алуште и Симферополе оно совпадает еще и с празднованием дней городов. В Евпатории - традиционный детский карнавал, а в Керчи - самый массовый заплыв через Керченского пролив, где участвуют больше 50 атлетов, в том числе - из Великобритании и Испании", - сообщил ТАСС министр курортов и туризма Вадим Волченко.

Он добавил, что все мероприятия объединены тематикой нового межрегионального проекта - "Золотое кольцо Боспорского царства". Его турмаршрут проходит по 10 локациям, где в античное время располагались города древнего государства. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.

В центре внимания - античность

Министр отметил, что центральным событием станет финиш парусной регаты в рамках проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" в Ялте. "Будет большая концертная программа - на ялтинской набережной открытие сезона будет праздноваться целый день", - подчеркнул Волченко.

Именно в бухте Ялты пройдет финальная гонка регаты с участием и спортсменов, которые прошли весь маршрут от Геленджика, и крымских яхтсменов. На самой набережной открывается фестиваль "Многоликий Боспор" - запланировано шествие-парад национальных культурных автономий полуострова. Также представители разных национальностей развернули в фестивальной зоне выставочные площадки, где можно познакомиться с традиционным убранством домов и национальным колоритом.

Первая регата, посвященная открытию курортного сезона на всем побережье, стартовала 26 мая в Геленджике: она проходит по городам, где расположены объекты турмаршрута "Золотое кольцо Боспорского царства".

Мероприятия с античной тематикой проходят и на других курортах полуострова - например, в Феодосии состоится театральное представление на античную тему и нумизматическая выставка "Монеты Боспора". К празднику присоединится и Севастополь: в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" планируется торжественное награждение победителей регаты Геленджик - Ялта, презентация "Винные дороги Боспорского царства" и "Боспорское меню", а также концерт в амфитеатре Херсонеса, построенном более 2000 лет назад. На Константиновской батарее - крайней точке Севастопольской бухты - пройдет ярмарка с мастер-классами, где под руководством профессиональных кузнецов гости смогут выковать подкову - на счастье.

Рекордный заплыв

В заплыве через Керченский пролив X-Waters Kerch Strait - 2019 участвуют полсотни спортсменов из России, Великобритании и Испании. Дистанция начинается от косы Чушка с краснодарской стороны пролива и завершается у подножия старинной крепости Ени-Кале - на крымской, ее общая протяженность - около 5 км.

"Это одна из самых технически сложных трасс нашей серии. <…> Особенности пролива: мощные течения, которые меняются ежедневно и могут быть направлены в разные стороны на разных отрезках дистанции; волны, которые возникают буквально на глазах, могут достигать полутора метров в высоту <…>; ветра, которые также могут быть разнонаправленными и практически никогда не стихают. Добавьте к этому периодическую необходимость останавливаться, чтобы пропустить суда (мы не перекрываем судоходство, спасатели выступают "регулировщиками"), а затем - ускоряться, чтобы быстро пройти фарватер", - говорится в сообщении на сайте организаторов.

Карнавал и конкурс песчаных скульптур

По данным министерства курортов и туризма Крыма, в Керчи также проходит фестиваль мороженного с играми для детей и шоу мыльных пузырей, кубок ЮФО по воркауту и показательные выступления школы виндсерфинга. На пляже проведут конкурс скульптур "Песчаный город".

В Евпатории все выходные будет работать "Сказочный город", а сотни жителей и гостей города примут участие в символичном карнавале. "Это праздник общения, обучения и положительных эмоций. Он пройдет уже во второй раз, и в прошлом году только в карнавальном шествии приняли участие более 3 тыс. человек. В этот раз по Театральной площади пройдут 10 костюмированных колонн", - сказала ТАСС представитель министерства.

В 2018 году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов - около 6,8 млн человек. Это на 28% больше, чем годом ранее. Власти Крыма рассчитывают, что в 2020 году турпоток в республику превысит рекордные советские показатели в 8 млн человек.