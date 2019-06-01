Более 40 пловцов РФ, Британии и Испании совершили рекордный заплыв через Керченский пролив

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Рекордный заплыв через Керченский пролив на 5,5 км состоялся в субботу. Участие в нем приняли более 40 спортсменов из России, Великобритании и Испании, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе организатора международных плавательных стартов на открытой воде X-Waters Swim Beyond.

"Заявки на участие подали 50 человек, из них 11 женщин. На старт вышли 42 пловца, остальные отменили свое участие. Это является рекордом по сравнению с прошлым годом, тогда было 30 участников. Также в прошлом году несколько спортсменов сошли с дистанции, в этот раз все спортсмены достигли финиша. Лучший результат сегодня - 1 час 15 минут, что тоже лучше прошлогоднего - 1 час 37 минут", - сказал собеседник агентства.

Изначально на время заплыва движение судов в акватории не планировалось прекращать, однако руководство порта пошло организаторам навстречу. "Нам дали небольшое окошко, по договоренности с портом на два часа движение в проливе остановили, спортсмены проплыли 5,5 км без происшествий. Погода и температура воды тоже не подвели. После заплыва участница из Великобритании сказала, что она специально впервые приехала в Россию, чтобы переплыть Керченский пролив, и это лучший заплыв в ее жизни", - отметили в пресс-службе.

Массовый заплыв через Керченский пролив состоялся во второй раз. Дистанция проходила между портом Кавказ и Керченским мостом, от косы Чушка до крепости Ени-Кале. Из-за сложности маршрута заплыв любительский. По словам организаторов, в 2020 году его могут сделать соревновательным.