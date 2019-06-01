Более 8 тыс. детей родились в республиканском перинатальном центре в Дагестане с 2017 года

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Более 8 тыс. детей появились на свет в республиканском перинатальном центре Дагестана с момента его открытия летом 2017 года, сообщил ТАСС в субботу руководитель медучреждения Низам Османов.

"Сегодня исполняется два года, как в Дагестане появился республиканский перинатальный центр. За этот период с помощью наших специалистов на свет появились 8 тысяч 376 детей, из них 163 - двойни", - сказал Османов.

По его словам, с открытием центра у врачей появилась возможность выхаживать детей с экстремально низкой массой тела, у которых ранее шансов выжить почти не было. "Своего рода рекордом для республики можно считать то, что специалисты нашего центра спасли девочку, вес которой был всего 450 грамм", - отметил главврач.

Он добавил, что перинатальный центр на достигнутом не останавливается. "На сегодня мы впервые в республике провели операцию по внутриутробному переливанию крови. На сегодняшний день таких операций в нашем центре было три. Планируем и дальше расширять свои знания и умения и активно их применять на практике, внедряя новые технологии", - пояснил Османов.

Республиканский перинатальный центр в Махачкале оказывает все виды квалифицированной медицинской помощи в области акушерства и гинекологии. Он рассчитан на 150 коек и ежегодно может принимать до 8 тыс. пациентов. Итоговая стоимость центра составила 2,8 млрд рублей, почти половина из которых была направлена на закупку новейшего высокотехнологичного медоборудования. Порядка 65% оборудования - российского производства.