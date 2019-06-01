Медведев направил приветствие гостям и участникам книжного фестиваля "Красная площадь"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей крупнейшего в России книжного фестиваля "Красная площадь". Приветственная телеграмма премьера размещена в субботу на сайте правительства.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии юбилейного книжного фестиваля "Красная площадь". Это замечательное событие пять лет подряд проходит на главной площади страны и приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Уникальный фестиваль в Москве стал настоящим парадом книг, который помогает современным авторам найти путь к своему читателю. А главное - вызывает у людей всех возрастов интерес к литературе и искусству", - говорится в телеграмме.

Премьер подчеркнул, что фестиваль, который стал праздником для ценителей хороших книг, неизменно удивляет гостей многообразием мероприятий. Он добавил, что в этом году "Красная площадь" проходит под эгидой Года театра и запомнится посетителям акциями, дискуссиями, встречами с известными режиссерами, актерами, драматургами и авторами книг.

Пятый книжный фестиваль "Красная площадь" пройдет в Москве с 1 по 6 июня. Свою продукцию представят более 400 издательств. На Красной площади развернутся книжные ряды и шатры, где пройдет около 750 событий. Вход на фестиваль свободный.